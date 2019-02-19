Аналитик озвучил выгоду США и НАТО от продолжения боевых действий в Донбассе

Соединенные Штаты и НАТО заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта на территории Донбасса. Такой точки зрения придерживается политический эксперт Максим Жаров, ставший собеседником журналистов.

Как отметил аналитик в разговоре с интернет-изданием ФАН, не следует ожидать, что Запад заставит Киев сделать реальные шаги в мирном урегулировании, так как оно невыгодно для зарубежных партнеров Украины. По словам Жарова, бывшая советская республика является плацдармом США и Североатлантического альянса для дестабилизации ситуации в России, поэтому киевские власти и дальше не будут предпринимать усилия для разрешения кризиса.

Ранее во вторник сообщалось, что с заявлением, касающимся возможного способа прекращения противостояния в Донбассе, выступил Андрей Пленкович, глава кабинета министров Хорватии.