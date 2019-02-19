Шестнадцать человек застряли над заливом на канатной дороге в США

На канатной дороге в парке развлечений SeaWorld, расположенном в штате Калифорния, застряли шестнадцать человек, среди которых семеро детей и младенец. Все они находились в специальных кабинках.

Пять кабинок аттракциона под названием Bayside Skyride зависли над заливом из-за внезапно возникших технических неполадок, передает телеканал Fox News.

Спасатели смогли добраться до людей лишь через два часа после инцидента. Все шестнадцать человек были эвакуированы и при помощи лодок доставлены на берег. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Предполагается, что канатная дорога остановилась из-за сильного ветра, который запустил автоматический выключатель.