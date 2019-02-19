Видео с последствиями новых ударов ВСУ по Горловке и Донецку обнародовала ДНР
19 февраля 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Последствия новых атак украинской армии против Горловки и Донецка, контролируемых властями самопровозглашенной ДНР, попали на видео. Ролики размещены на YouTube-канале Народной милиции республики.
Горловка и близлежащие поселки оказались под огнем киевских силовиков в конце прошлой недели. Военные применили артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В общей сложности получили повреждения пять строений.
Также Вооруженные силы Украины после длительного перерыва атаковали Донецк. В Куйбышевском районе столицы ДНР в результате попадания снаряда оказался поврежден жилой дом.
Военный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее во вторник сообщалось, что Киев распространил информацию о новых потерях ополченцев в боях с ВСУ.