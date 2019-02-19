Беременная герцогиня Меган уехала в США

Беременная герцогиня Меган улетела в США. Супруга британского принца Гарри не хотела, чтобы о ее поездке знали журналисты, однако папарацци заметили ее в аэропорту и сделали несколько снимков.

Меган покинула Великобританию в минувшую пятницу. В ее официальном расписании данная поездка не значится. Известно, что в Америке герцогиня планирует увидеться со своей лучшей подругой Джессикой Малруни и еще несколькими друзьями. Кроме того, она примет участие в празднике под названием baby shower, который в США устраивают будущей маме ее близкие, передает "7 Дней".

Отметим, что в королевской семье этот праздник не приветствуется. Елизавета II якобы считает подобные торжества "неуместными".