Политолог заявил о переходе Петра Порошенко к сценарию срыва выборов на Украине

Петр Порошенко начал реализовывать сценарий срыва президентских выборов на Украине. С таким заявлением в телевизионном эфире выступил российский политический эксперт Сергей Марков.

Накануне в центре Донецка произошла террористическая атака – сработали взрывные устройства, заложенные на территории правительственного квартала. Согласно точке зрения Сергея Маркова, которую он озвучил на одной из программ канала «Россия-1», за этим происшествием стоит Петр Порошенко. Как отметил аналитик, у действующего главы Украины мало шансов на попадание во второй тур выборов президента, поэтому политик решил их сорвать. Для этого Порошенко нужно спровоцировать военное противостояние в Донбассе, заявил Марков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Верховной Раде огласили прогноз о распаде украинского государства в случае сохранения у власти Петра Порошенко.