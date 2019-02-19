16 американских штатов подали в суд на Трампа

Во вторник, 19 февраля, стало известно, что шестнадцать американских штатов подали в суд на президента страны Дональда Трампа. Причиной стал введенный главой США режим чрезвычайного положения.

Отмечается, что претензии к Трампу предъявили Калифорния, Нью-Йорк, Коннектикут, Колорадо, Гавайи, Иллинойс, Делавэр, Мэн, Мичиган, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Невада, Вирджиния и Орегон.

Как отмечает издание Wall Street Journal, в иске, который был подан в окружной суд Сан-Франциско, подчеркивается, что Дональд Трамп не имеет никакого права использовать чрезвычайное положение для того, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой, поскольку расходами такого характера заведует Конгресс.