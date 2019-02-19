Столбовые подушки для защиты головушки установили в Больцано

Непривычную для России заботу о человеке решили проявить власти итальянского города Больцано. Для людей, погружённых в смартфоны и другие девайсы, они установили на столбах подушки безопасности.



Яркие, мягкие и прочные подушки помогут уберечь головушку от удара о железный столб. Параллельно с "мягким направлением" городские власти начали пропагандистскую кампанию среди жителей для возвращения их из виртуальной реальности на землю и снижения зависимости от социальных сетей.



Российский обыватель скажет - заняться нечем, а европейцы привыкли к заботливой социальной политике.



