Киев сообщил об уничтожении ВСУ четырех ополченцев в ходе новых боев в Донбассе

На востоке Украины произошли новые боестолкновения, в ходе которых ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР понесли потери. Об этом говорится в сообщениях, распространенных штабом силовой операции Киева в Донбассе.

В штабе заявили, что в минувшее воскресенье Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсантов на Светлодарском направлении. Одного из бойцов удалось взять в плен.

В понедельник, как утверждает украинская сторона, военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующих на южном направлении, заблаговременно выявили выдвижение диверсионно-разведывательной группы к наблюдательным постам силовиков. Согласно информации, оглашенной Киевом, во время завязавшегося боя были уничтожены четверо ополченцев, еще один попал в плен, пишет издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилось видео, на котором запечатлен допрос украинского военного, плененного защитниками ДНР.