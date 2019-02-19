Мост с туристами рухнул в Китае

Утром во вторник стало известно, что в китайской провинции Гуандун рухнул веревочный мост с туристами. Согласно последней информации, в случившемся может быть виноват один из путешественников.

Подчеркивается, что молодой мужчина во время перехода внезапно начал раскачивать мост и прыгать на нем, вследствие чего веревки порвались. Как уточняет сегодня портал "Газета.Ru", остальные туристы начали падать и цепляться руками за веревочные поручни.

Все люди, находившиеся на конструкции, к счастью, были в страховочных поясах, вследствие чего никто не пострадал, передает издание The Sun.