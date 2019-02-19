В Ираке 25-летняя женщина родила сразу семь детей

В Ираке молодая женщина родила сразу семерых детей естественным путем. Согласно последней информации осведомленных источников, 25-летняя многодетная мать в настоящий момент чувствует себя хорошо.

В пресс-службе департамента здравоохранения провинции Дияла отметили, что женщина произвела на свет шестерых девочек и одного мальчика, передает ФБА "Экономика сегодня".

Глава больницы аль-Баттуль Али Шариф заявил, что данный случай для Ирака является беспрецедентным. Подчеркивается, что родители отнеслись к рождению семерых младенцев положительно: они выразили радость и удивление от такого массового прибавления в семье и поблагодарили за это бога.