Ребенок родился на борту самолета, следовавшего в США

На борту самолета, который следовал из города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) в американский Форт-Лодердейл, родился ребенок. Согласно последней информации, во время полета на свет появился мальчик.

Отмечается, что медики, находившиеся на борту, помогли женщине родить ребенка. В это время пассажиры с интересом наблюдали за процессом со своих мест, передает "Свободная пресса".

В авиакомпании пошутили, что аистам в тот день подарили выходной. Отмечается, что мать и малыш чувствуют себя хорошо. Более того, этот рейс было решено назвать Born to be Blue в честь того, что на свет появился именно мальчик, сообщает сегодня портал Лента.ру.