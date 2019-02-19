Жители южных Курил не хотят, чтобы острова были переданы Японии

Подавляющее большинство жителей южных островов Курильской гряды не хотят, чтобы эти территории были переданы Японии. Соответствующие данные на днях выявил соцопрос, проведенный ранее в регионе.

Согласно последней информации, опубликованной на сайте ВЦИОМ, 96 процентов опрошенных считают, что России не следует передавать южные острова японской стороне. В исследовании подчеркивается, что такого мнения по данному вопросу придерживаются граждане различных возрастных категорий.

Известно, что опрос проводился с 11 по 17 февраля на островах Итуруп, Шикотан и Кунашир. В общей сложности удалось узнать мнение 7 тысяч 695 человек старше 18 лет.