В Латвии началась реорганизация школ

В конце января в небольших городках Латвии началась реорганизация школ. Под данный «эксперимент» попала пятая по размеру основная школа страны, которая находится в городе Елгава.

Если сказать проще, то школу в Елгаве хотят закрыть. Родители и дети не согласны с таким решением властей. Сегодня состоялась акция протеста против закрытия школы. Зачем же закрывать одну из лучших школ Латвии?

Данная школа, где учится 661 школьник, работает по билингвальной модели. Но вместо того, чтобы дать спокойно получать образование в этой школе, руководство города решило, что данное здание более подходит национальной гимназии. И было принято решение «расформировать» уже существующую школу.

«Официально то, что происходит, называется реорганизация школы, но на самом деле – ликвидация хорошего учебного заведения. Хорошую школу собираются расформировать. Куда пойдут дети? В школы, где нет достойного образования! Зачем и для чего это нужно?», - заявила одна из активисток акции протеста.

По мнению родителей учеников, в их действиях нет политического подтекста. Возмущение участников акции вызывает непрофессиональная попытка должностных лиц Елгавской думы решить свои «городские» проблемы за счет детей.

Родители учеников данной школы поддерживают постепенный переход обучения на латышский язык, но в данный момент они не готовы к столь быстрым переменам.

Ясно одно: по Латвии, как грибы после дождя, возникают подобные акции. Значит, народ недоволен. И тогда вопрос к министру образования Латвии: «Уважаемая г-жа Шуплинска! Кто в этом виноват? И что делать?»

Но, думаю, что извечно «русские вопросы» не понравятся министру образования Латвии.