Пять спецназовцев ВСУ подорвались на минах, пытаясь проникнуть в ЛНР

При попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики пять украинских диверсантов подорвались на минном поле. Трое из них были эвакуированы с места взрыва.

«В процессе диверсионных действий группа в количестве двенадцати человек из состава восьмого отдельного полка специального назначения была замечена нашими наблюдателями. В ходе выдвижения горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены», - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

При этом украинскими военными были эвакуированы лишь три человека из пяти подорвавшихся на минном поле. Тела двух военнослужащих ВСУ продолжают оставаться на месте взрыва, сообщает ТАСС.