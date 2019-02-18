Американский самолет провел разведку над Крымским полуостровом

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V провел трехчасовой разведывательный полет вдоль побережья Крыма, несколько раз облетев границы российского полуострова.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что в 8.35 мск самолет-разведчик ВВС США с бортовым номером 64-14846 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Уже через десять минут «Боинг» находился над Черным морем. Разведка началась в 9.30, за время трехчасового полета самолет несколько раз облетел границы Крымского полуострова.

Активность иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку у российских границ, резко увеличилась за последнее время.