На выставке военной техники и вооружений, проходящей в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ), Россия продемонстрировала новейший российский лимузин представительского класса – «президентский» Aurus.

Aurus – российская марка автомобилей представительского класса, созданных на основе проекта «Кортеж» («Единая модульная платформа»), разработкой которого занимается ФГУП НАМИ. Название марки составлено из двух слов: Aurum – золото и Russia – Россия. Широкая публика впервые увидела автомобиль в день инаугурации президента России Владимира Путина.

Семейство автомобилей проекта «Кортеж» включает седан, лимузин, внедорожник, микроавтобус и мотоцикл. Автомобили, созданные на основе «Единой модульной платформы», имеют полный привод, гибридную силовую установку и бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, мощностью 598 лошадиных сил. Ожидается, что в розничной продаже автомобили семейства Aurus появятся уже в текущем году, их предполагаемая цена будет начинаться от 10 миллионов рублей, сообщает «Звезда».