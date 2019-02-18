Россия заняла второе место в мире по добыче нефти
18 февраля 2019, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Россия заняла второе место в мире по объемам добычи нефти, оставив позади Саудовскую Аравию. Мировое лидерство в нефтедобыче принадлежит США, однако американские показатели снизились.
По данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), США в декабре 2018 года добывали 11,658 миллиона баррелей нефти в сутки, РФ – 10,738 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия – 10,643 миллиона баррелей в сутки.
При этом отмечается, что США и Саудовская Аравия снизили объемы добываемой нефти по сравнению с ноябрем прошлого года, тогда как Россия, напротив, увеличила. Экспорт нефти у обоих российских конкурентов также снизился, сообщает РИА Новости.