Россия заняла второе место в мире по добыче нефти

Россия заняла второе место в мире по объемам добычи нефти, оставив позади Саудовскую Аравию. Мировое лидерство в нефтедобыче принадлежит США, однако американские показатели снизились.

По данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), США в декабре 2018 года добывали 11,658 миллиона баррелей нефти в сутки, РФ – 10,738 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия – 10,643 миллиона баррелей в сутки.

При этом отмечается, что США и Саудовская Аравия снизили объемы добываемой нефти по сравнению с ноябрем прошлого года, тогда как Россия, напротив, увеличила. Экспорт нефти у обоих российских конкурентов также снизился, сообщает РИА Новости.