Латвия: пособника нацистов хотят перезахоронить как героя

Генеральная прокуратура Латвии приняла решение закрыть уголовное дело о возможной причастности латышского летчика Герберта Цукурса к уничтожению мирного еврейского населения. Латвийская прокуратура не нашла доказательств, что пособник нацистов истребил 25 000 евреев. Более того, родственники недочеловека просят власти Латвии перезахоронить его на Братском кладбище как борца (героя) за независимость страны.

Кто такой Герберт Цукурс?

Латвийский летчик, конструктор, журналист. Входил в состав «команды Арайса», которая в 1941 году уничтожила не менее 25 000 латвийских евреев. Данная «команда» уничтожала мирное население: младенцев, стариков, беременных женщин. Герберта Цукурса считали военным преступником, но он не был судим – бежал после ВОВ с семьей в Бразилию. По воспоминаниям многих очевидцев недочеловек Цукурс лично принимал участие в уничтожении людей. После трусливого бегства в Бразилию, в 1965 году, Цукурса выследили и убили – вероятнее всего, агенты израильской спецслужбы «Моссад».

В 2006 году в Латвии был начат уголовный процесс о «возможной причастности латышского летчика Герберта Цукурса к уничтожению мирного еврейского населения». Процесс длился 13 лет. Вердикт: нет состава преступления.

Что «говорит» по данному делу латвийская прокуратура?

Как пояснил прокурор отдела расследований «особо важных дел» Монвид Зелчс, «речь идет не о том, можно ли Цукурса в чем-то упрекнуть или не упрекнуть, а о том, что можно доказать. Мы дали оценку этому делу настолько хорошо, насколько это можно сделать спустя почти 80 лет. Не выявлено ни состава преступления, ни объективной, ни субъективной его стороны».

Как оказалось, латвийская прокуратура не нашла ни одной конкретной и живой личности, в отношении которой имелись бы основания проводить дальнейшее следствие.

А вот у главы Центра Симона Визенталя Эфраима Зурофф иное мнение: «В 1930-е годы Цукурс действительно был национальным героем Латвии. Он спроектировал и построил три самолета. В одиночку совершал полеты в Японию, Палестину. Но летом 1941 года, после вторжения нацистов в Латвию, добровольно стал заместителем командира команды Арайса. Он лично убивал жертв команды, в том числе стариков и детей. Многие выжившие в холокосте идентифицировали его как убийцу. А поводом для глорификации Цукурса является тот факт, что он не был официально осужден. Но это произошло потому, что Цукурс бежал после войны. А Бразилия, куда он сбежал, отказалась выдать его СССР. Израиль опасался, что Западная Германия может применить срок давности к военным преступлениям нацистов и последовал нехарактерный ответ – убийство Цукурса в 1965 году».

Кстати, в ходе уголовного процесса Латвия запросила помощь у ряда стран, в том числе России и Израиля. Документы из России, где было заведено дело на Цукурса в 1960 году, не удовлетворили латвийскую сторону: часть предоставленных РФ документов не имела пояснений, а протоколы допросов не имели подписей. А согласно латвийскому законодательству, такие документы не могут быть доказательной базой.

С Израилем все просто: страна вовсе не отозвалась на запрос о правовой помощи в расследовании дела Цукурса. А тем делом, родственники летчика решили поднять вопрос о его перезахоронении. Дочь Цукурса Долорес Цукурс–Ризото расценила закрытие дела как свидетельство того, что моральных препятствий для перезахоронения праха отца нет. Она хочет, чтобы его прах находился на Братском кладбище, и, именно, как борец – герой, который боролся за независимость Латвии.

Как к просьбе дочери относится латвийская сторона? Директор агентства по памятникам Гунтис Гайлитис пока остерегается однозначно прогнозировать дальнейшие события. Других официальных заявлений от властей Латвии нет.

Возможно, они будут 16 марта, когда легионеры «СС» будут маршировать в центре Риги. Кто знает?