Украинский политолог уверен в намерении Порошенко сбежать из страны

Президент Украины Петр Порошенко легализует свои доходы, чтобы после выборов, которые он не сможет выиграть, сбежать с деньгами за границу, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт обратил внимание, что за последние месяцы суммы легализованных доходов украинского президента Петра Порошенко резко выросли. Если раньше Порошенко показывал копеечные доходы, то лишь за первую половину февраля он задекларировал 120 миллионов гривен. Всего же за последние несколько месяцев задекларированный доход украинского президента составил более 1,3 миллиарда гривен.

Порошенко понимает, что не сможет выиграть предстоящие президентские выборы даже с помощью подкупов и фальсификаций, поэтому после их проведения он намерен сбежать за границу. А доходы декларирует для того, чтобы у новых властей не появилось неприятных вопросов к нему, приводит мнение украинского политолога «МК».