Эксперт: Зачем Великобритания постоянно заявляет о российской угрозе

При разговорах о намерении усилить оборону Арктики, Великобритания уже не первый раз говорит о российской угрозе.

Так, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин оценил военные возможности Великобритании по защите северных границ НАТО в Арктике.

«Памятуя былые времена, они хотят показать, что имеют какой-то решающий вес в международных делах, поэтому порою и бегут даже впереди своего сюзерена, то есть, США», – отметил специалист. Об этом пишет ПолитЭксперт.