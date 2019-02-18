Эксперт: Зачем Великобритания постоянно заявляет о российской угрозе
18 февраля 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
При разговорах о намерении усилить оборону Арктики, Великобритания уже не первый раз говорит о российской угрозе.
Так, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин оценил военные возможности Великобритании по защите северных границ НАТО в Арктике.
«Памятуя былые времена, они хотят показать, что имеют какой-то решающий вес в международных делах, поэтому порою и бегут даже впереди своего сюзерена, то есть, США», – отметил специалист. Об этом пишет ПолитЭксперт.