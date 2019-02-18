Шоумен Владимир Зеленский в настоящее время является фаворитом президентской предвыборной гонки на Украине. Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, в котором рассказывается о личной жизни возможного будущего главы государства.

Зеленский состоит в браке с 2003 года. С женой Еленой комик познакомился еще в школе, будущие супруги учились в параллельных классах. Зеленские воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Согласно слухам, Владимир Зеленский, будучи несвободным мужчиной, крутил романы с известными представительницами российского и украинского шоу-бизнеса. Среди них актриса Оксана Акиньшина и певица Вера Брежнева.