При поддержке НАТО Украина может пойти на прорыв в Керченском проливе

На этой неделе в Киеве ждут подписания нового пакета экономических санкций против России, называемого "азовским" и одновременного прибытия кораблей НАТО в акваторию Черного моря.



При такой поддержке украинские корабли совершат повторную попытку прохождения через Керченский пролив, который в ноябре 2018 года закончился скандалом. Украина хотела бы присутствия в конфликтном черноморском регионе международных наблюдателей. На что российские дипломаты отвечают, что речи о постоянном присутствии иностранных наблюдателей и быть не может. А мониторинг проводите, пожалуйста.



От европейской дипломатии украинские власти тоже ожидают действенных антироссийских санкций, особенно после их переговоров с американскими коллегами. НАТО, в качестве поддержки Украины, обещает каждый месяц заплывать на кораблях в украинские порты, проводить военные учения, а также присутствовать на земле и в воздухе. Глава российской дипломатии предостерёг украинских коллег, воодушевлённых заокеанскими обещаниями, от провокаций.



