Эксперт оценил идею Гройсмана снизить норму потребления газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил идею премьер-министра Украины Владимира Гройсмана снизить норму потребления газа до 3 кубометров в месяц на человека. Гройсман пригрозил вновь снизить норму потребления газа

«На газовом рынке Украины происходит постоянное ужесточение условий для потребителей и улучшение условий для поставщика и для государства. Мало того, что газ на внутреннем рынке Украины дороже, чем импортный, так еще и социальную норму убирают», - отметил Игорь Юшков.

По мнению эксперта, для украинских газовых компаний это «очень хороший бизнес», однако подобные меры больше всего ударят по украинскому населению – рядовым потребителям газа, и приведут к росту социальной напряженности. Кроме того, население будет вынуждено искать альтернативные источники отопления, например, покупать газ в баллонах, а его применение в квартирах небезопасно, приводит мнение эксперта RT.