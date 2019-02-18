Гройсман пригрозил вновь снизить норму потребления газа

Если суд отменит решение кабмина о снижении нормы потребления газа до 3,29 кубометра на человека в месяц, правительство снизит эту норму до трех кубов, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

«Когда облгазы через суды отменили правительственное решение о норме потребления газа 3,3 кубометра на человека и установили норму 9,8, то что сделало правительство Гройсмана? Снизило до 3,29. Если еще раз так произойдет, то будет 3», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На Украине с 2016 года снижаются нормы потребления газа. Последнее снижение произошло 30 января 2019 года, когда правительство Украины вновь снизило норму потребления газа до 3,29 кубометров на человека в месяц, сообщает RT.