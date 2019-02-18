Плененный ДНР украинский военный раскрыл проблемы противостоящих Донбассу ВСУ

Попавший в плен к ополченцам самопровозглашенной ДНР военнослужащий Вооруженных сил Украины раскрыл проблемы противостоящей Донбассу армии. Видео допроса представителя ВСУ некоторое время назад выложила в сеть Народная милиция республики.

По словам военного Игоря Мирончука, армия столкнулась с кадровым дефицитом. Также не лучшим образом обстоят дела с материально-техническим обеспечением. «Нам обещали одно, но на самом деле мы ничего не получили», - рассказал бойцам ДНР плененный военнослужащий.

Ранее сегодня сообщалось, что СМИ перечислили возможные признаки подготовки Киева к нападению на республики Донбасса.