Плененный ДНР украинский военный раскрыл проблемы противостоящих Донбассу ВСУ
18 февраля 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Попавший в плен к ополченцам самопровозглашенной ДНР военнослужащий Вооруженных сил Украины раскрыл проблемы противостоящей Донбассу армии. Видео допроса представителя ВСУ некоторое время назад выложила в сеть Народная милиция республики.
По словам военного Игоря Мирончука, армия столкнулась с кадровым дефицитом. Также не лучшим образом обстоят дела с материально-техническим обеспечением. «Нам обещали одно, но на самом деле мы ничего не получили», - рассказал бойцам ДНР плененный военнослужащий.
Ранее сегодня сообщалось, что СМИ перечислили возможные признаки подготовки Киева к нападению на республики Донбасса.