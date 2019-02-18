Стал известен прогноз о распаде украинского государства при президенте Порошенко

В случае сохранения у власти на Украине Петра Порошенко бывшую советскую республику ждет распад. Соответствующий прогноз некоторое время назад огласил Евгений Мураев, депутат парламента соседнего государства.

Как пишет «Правда.Ру», Мураев возложил на действующего президента ответственность за экономические неурядицы и провальный внешнеполитический курс. Согласно точке зрения представителя Верховной Рады, в случае переизбрания Порошенко на второй срок Украину «растащат» подобно «лоскутному одеялу».

Выборы украинского президента должны состояться весной текущего года. Ранее появились данные социологического исследования, говорящие о том, что наиболее вероятным победителем второго тура голосования является комик Владимир Зеленский.