Озвучены возможные признаки подготовки ВСУ к «большому наступлению» на Донбасс

Командование Вооруженных сил Украины готовится к «большому наступлению» на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах российской интернет-прессы.

Издание kp.ru обратило внимание на то, что представители миссии ОБСЕ, наблюдающие за ситуацией в зоне конфликта в Донбассе, недавно обнаружили «исчезновение» с мест хранения 103 единиц техники ВСУ. В частности, «пропали» свыше шестидесяти гаубиц. Этого количества пушек хватит для того, чтобы полностью укомплектовать две артиллерийские бригады, говорится в процитированном материале.

Отмечается, что еще одним предполагаемым признаком подготовки Киева к агрессии является распоряжение, полученное на базе хранения в Полтавской области. Командование ВСУ предписало отправить в Донбасс порядка 120 образцов медицинской техники, среди которых реанимобили и санитарные машины. Их переброска может свидетельствовать о том, что украинская сторона ожидает больших потерь в случае развертывания наступательных действий.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети выложили видео с места террористической атаки в центре Донецка.