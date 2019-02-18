Песков сообщил, что Путин очень доверяет президенту Турции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков днем в понедельник, 18 февраля, заявил, что президент России Владимир Путин очень доверяет своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Журналист задал Пескову вопрос, относится ли глава Турции к числу политиков, которым Путин доверяет больше других. На это пресс-секретарь лидера РФ ответил, что, конечно, это так, поскольку они друг друга очень хорошо понимают.

Как уточняет издание Hurriyet Daily News, в отношениях России и Турции было два серьезных кризиса, которые удалось преодолеть. Песков подчеркнул, что власти обеих стран приложили максимальные усилия для того, чтобы уладить проблемы и сохранить отношения.