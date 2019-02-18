Появилось видео с места террористической атаки в центре столицы непризнанной ДНР

В интернете опубликовали видео, снятое на месте террористической атаки, произошедшей сегодня утром в правительственном квартале Донецка. Ролик некоторое время назад появился на YouTube-канале WarDoc.

Первоначально СМИ сообщили, что на центр столицы непризнанной ДНР сбросил взрывные устройства беспилотный летательный аппарат. Эта информация не подтвердилась. Согласно уточненным данным, сработали заложенные на земле бомбы. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Ранее в армии ДНР обнародовали сведения о новых потерях среди личного состава воюющей против республики 24-й бригады Вооруженных сил Украины.