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В Кремле заявили, что США находятся в глубоком кризисе

18 февраля 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле заявили, что США находятся в глубоком кризисе
фото: globallookpress.com
В понедельник, 18 февраля, в Кремле заявили, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент находятся в глубоком кризисе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
В Кремле считают, что США стали самой непредсказуемой страной мира. В интервью турецкой газете Hurriyet Песков подчеркнул, что российский президент делает то, что говорит, но нельзя с уверенностью сказать, поступает ли аналогичным образом американский лидер.
 
Отвечая на вопрос, действительно ли Штаты намерены вывести свои войска из Сирии, пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что США сейчас проходят через большие трудности, но российская сторона с нетерпением ждет, что страна выполнит свое обещание.

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