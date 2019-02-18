В Кремле заявили, что США находятся в глубоком кризисе

В понедельник, 18 февраля, в Кремле заявили, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент находятся в глубоком кризисе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что США стали самой непредсказуемой страной мира. В интервью турецкой газете Hurriyet Песков подчеркнул, что российский президент делает то, что говорит, но нельзя с уверенностью сказать, поступает ли аналогичным образом американский лидер.

Отвечая на вопрос, действительно ли Штаты намерены вывести свои войска из Сирии, пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что США сейчас проходят через большие трудности, но российская сторона с нетерпением ждет, что страна выполнит свое обещание.