Вероятные район и срок начала Третьей мировой войны назвали в интернет-прессе

Обозначены возможные район и срок начала нового глобального вооруженного конфликта. Соответствующие данные содержатся заметках, появившихся некоторое время назад на страницах интернет-прессы.

Сайт vistanews.ru пишет, что в польском городе Ожише на минувшей неделе состоялись учения Североатлантического альянса, участники которых отработали противодействие армии РФ. Данный населенный пункт расположен в тридцати пяти милях от российского Калининграда. Согласно прогнозу британских СМИ, именно Калининградская область может стать тем местом, где вспыхнет Третья мировая война, говорится в процитированной публикации.

Интернет-ресурс grodno24.com, в свою очередь, напомнил о расчетах, произведенных математиком из Соединенных Штатов Аароном Клаузетом. Ученый считает, что Третья мировая должна начаться до 2150 года.