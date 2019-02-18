Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник назвал "истерией власти" слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россию следует остановить.

Украинский дипломат ранее заявил, что власти РФ ни перед чем не остановятся, если на кону будут стоять ее политические или экономические интересы. Именно поэтому Россию якобы следует остановить.

Джабаров в беседе с RT подчеркнул, что слова Климкина демонстрируют "истерию руководства Украины", которое мечтает остаться на пике. Российский политик добавил, что глава украинского МИД постоянно пытается "укусить" Россию, хотя родился и учился именно в этой стране. Сенатор отметил, что рано или поздно Павлу Климкину придется ответить за свое поведение в отношении РФ перед собственным народом.