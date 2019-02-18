Поклонники не узнали герцогиню Кейт, гулявшую в спортивном костюме в парке

Жители Лондона не узнали герцогиню Кейт, которая прогуливалась в парке со своим младшим сыном. Супруга британского принца Уильяма надела спортивный костюм и решила пройтись с коляской на свежем воздухе.

Кэтрин вышла на прогулку в парк, расположенный на территории дворца. Доступ в это место открыт для всех желающих, однако это не остановило герцогиню. Она даже не стала прихорашиваться и надела обычные черные штаны, неяркий пуховик и простые кроссовки.

Как сообщает "7 Дней", во время прогулки женщина пребывала в прекрасном настроении, улыбалась и периодически разговаривала с девятимесячным принцем Луи, который лежал в коляске, укутанный в теплый комбинезон. Поклонники герцогини пришли в восторг, увидев свою любимицу в столь простом образе.