В армии непризнанной ДНР сообщили, что 24-я бригада Вооруженных сил Украины понесла новые потери на территории Донбасса. В результате срабатывания взрывного устройства тяжелые ранения получили два снайпера.

По словам спикера ополченцев Даниила Безсонова, приказ о выдвижении на линию соприкосновения снайперская пара получила в минувшую пятницу. В районе Марьинки автомобиль, в котором ехали военнослужащие, подорвался на мине, установленной 28-й бригадой ВСУ. В результате инцидента водитель транспортного средства скончался, двое снайперов получили тяжелые повреждения, процитировало Даниила Безсонова сетевое издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что защитники Донбасса устроили киевским силовикам «черную пятницу».