Украинский политический эксперт Михаил Басараб обозначил единственный способ, с помощью которого Киев сможет восстановить контроль над Крымом. Соответствующий пост аналитик выложил некоторое время назад на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно точке зрения Басараба, чтобы «вернуть» полуостров, Украине необходимо одержать победу в войне с Российской Федерацией. По словам политолога, введенная Киевом экономическая блокада Крыма преследует цель приблизить эту победу.

Крым является российским регионом с весны 2014 года. Официальная позиция украинских властей заключается в том, что РФ «оккупировала» полуостров. Ранее сообщалось, что занимающий прокиевскую позицию журналист Сергей Лойко описал «реальный» сценарий «возвращения» Крыма в состав соседнего государства.