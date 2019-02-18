Эксперт оценил планы Великобритании нарастить военное присутствие в Арктике

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в понедельник оценил планы Великобритании нарастить военное присутствие на территории Арктики.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что Британия намерена принять меры для "защиты северного фланга НАТО от России".

Журавлев отметил, что Североатлантическому альянсу нет никакой необходимости защищаться от РФ, поскольку страна не собирается кого-либо завоевывать. В беседе с RT эксперт отметил, что военное присутствие России в Арктике почти не меняется, хотя техническая оснащенность российских военных формирований повышается.