Ополченцы Донбасса, сражающиеся против Вооруженных сил Украины, устроили киевским военным «черную пятницу». Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет сайт politros.com, 15 февраля ВСУ понесли «серьезный урон» в боестолкновениях с противником. Издание проинформировало со ссылкой на украинское Минобороны, что силовики потеряли одного человека убитым, еще двое доставлены в госпиталь.

Вооруженное противостояние на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в интернете выложили видео с последствиями массированного удара ВСУ по югу ДНР. Киевские военные за два дня выпустили по двум населенным пунктам, расположенным на территории республики, порядка пятидесяти мин.