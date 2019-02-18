Политолог: Конгресс не поддержит законопроект о запрете выхода США из ДРСМД

В Конгресс США внесен новый законопроект. Он запретит Вашингтону выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Автор идеи, член Палаты представителей Тулси Габбард, назвала решение президента Дональда Трампа о прекращении участия США в ДРСМД несущественным.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал о том, что Конгресс не поддержит законопроект о запрете выхода США из ДРСМД, как пишет НСН.

«Думаю, этот законопроект обречен на провал. Потому что Тулси Габбард представляет маргинальную позицию относительно мнения правящего истеблишмента США. Думаю, в американских элитах уже давно достигнут консенсус по выходу из ДРСМД и принято соответствующее решение», - отметил политолог.