Немецкое издание поставило мировое лидерство США под сомнение

Немецкое издание поставило под сомнение мировое лидерство США. Причиной для таких размышлений стало заявление вице-президента страны Майкла Пенса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Американский политик в ходе одного из своих выступлений подчеркнул, что за время президентства Дональда Трампа Штаты стали очень сильными. Более того, он заявил, что страна превратилась в "лидера свободного мира", передает kp.ru.

На деле же это имеет мало общего с реальностью. Немецкие журналисты утверждают, что Америка сдает свои позиции. В материале издания Der Spiegel уточняется, что в настоящий момент даже Иран в тех или иных моментах превосходит США, однако Вашингтон по-прежнему раздает указания европейским странам и рассчитывает, что они будут их беспрекословно выполнять.