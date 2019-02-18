Премьер-министр Японии прокомментировал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время дебатов, которые проходили в парламенте страны, прокомментировал выдвижение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Подчеркивается, что Абэ ушел от прямого ответа на вопрос, действительно ли он выдвинул Трампа на получение этой высокой награды. Политик отметил, что Нобелевский комитет по сложившейся традиции не сообщает, кто именно и кого выдвигает на соискание премии мира, но при это не стал опровергать сообщения о том что ее может получить американский лидер.

По словам Синдзо Абэ, президент США сыграл очень важную роль в урегулировании ядерной угрозы, исходившей от КНДР на Корейском полуострове, передает ФБА "Экономика сегодня".