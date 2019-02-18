Экс-глава ФБР заявил, что Трамп доверяет Путину

Эндрю Маккейб, который ранее являлся исполняющим обязанности главы ФБР, заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом, по мнению Маккейба, свидетельствует то, что глава США ранее категорически отверг доклад американской разведки о возможности северокорейских баллистических ракет достигать целей на территории Штатов. Как сообщает "Свободная пресса", эта информация расходилась с теми данными, которые Трампу предоставлял Путин.

Экс-глава ФБР также утверждает, что американский лидер в этой ситуации даже произнес фразу: "Мне все равно, я верю Владимиру Путину".