Высокоскоростной поезд с сотнями пассажиров сошел с рельсов в Швейцарии

В Швейцарии с рельсов сошел высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express). Согласно последней информации источников, в вагонах транспортного средства находились более двух сотен пассажиров.

Известно, что поезд следовал в швейцарский город Интерлакен из Берлина. Неподалеку от вокзала города Базель он по неустановленной причине сошел с рельсов, передает "Свободная пресса".

Не менее 240 человек были оперативно эвакуированы из вагонов. Подчеркивается, что ни один человек в результате происшествия не пострадал. На месте в настоящий момент активно работают специалисты, которые устанавливают точную причину случившейся аварии.