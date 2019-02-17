Квартал Красных фонарей в Амстердаме ждет реорганизация

Городская администрация Амстердама приняла решение реформировать знаменитый квартал Красных фонарей. Об этом в воскресенье сообщила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Власти Амстердама больше не хотят, чтобы "жрицы любви" являлись туристической достопримечательностью города, и решились на реформирование квартала Красных фонарей, передает РИА Новости.

По мнению мэра, проституция в Красных фонарях, которые превратились в визитную карточку Амстердама, неблагоприятно сказывается на репутации города, а также унизительна для "ночных бабочек".

По словам Халсема, условия работы "жительниц" квартала заметно ухудшились в последнее время. Растущий поток туристов мешает им предлагать услуги и к тому же ставит под угрозу их безопасность.

В связи с этим мэр намерена до лета разработать пакет специальных мер для решения проблемы. А некоторые политические активисты призвали и вовсе отказаться от этого общественного "мясного рынка".