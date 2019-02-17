Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Сотрудники полиции датского региона Южная Ютландия со вчерашнего дня прочесывали местность в поисках.. кенгуру. Об этом сообщили в воскресенье представители местных правоохранительных органов.

Животное принадлежало частному лицу, но накануне сбежало из дома в районе Остер Линдет. Полицейские попросили всех местных жителей сообщать любую известную им информацию о местонахождении кенгуру.

Население с радостью подключилось к поискам "особо опасного, вооруженного мощными задними лапами" млекопитающего, и уже спустя несколько часов, к радости неравнодушных, зверь находился дома, в полной безопасности.