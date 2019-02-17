Полиция Дании объявила в розыск кенгуру
17 февраля 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции датского региона Южная Ютландия со вчерашнего дня прочесывали местность в поисках.. кенгуру. Об этом сообщили в воскресенье представители местных правоохранительных органов.
Животное принадлежало частному лицу, но накануне сбежало из дома в районе Остер Линдет. Полицейские попросили всех местных жителей сообщать любую известную им информацию о местонахождении кенгуру.
Население с радостью подключилось к поискам "особо опасного, вооруженного мощными задними лапами" млекопитающего, и уже спустя несколько часов, к радости неравнодушных, зверь находился дома, в полной безопасности.
Hvis du mener, at du har set en kænguru omkring Øster Linnet v/Rødding, kan den være god nok. Vi efterlyser en privatejet Wallaby kænguru, der er undsluppet fra bopælen i Øster LIndet. #politidk— Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 16 февраля 2019 г.