В Госдуме оценили уверенность Порошенко в результатах выборов

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, высказавшего уверенность в «прекрасном результате» выборов на Украине. Порошенко высказался о предстоящих выборах президента Украины

«Заявить подобное европейскому сообществу означает, что Порошенко либо уже договорился о своей победе в мюнхенских кулуарах, либо ему это разрешил Вашингтон, а в этом случае мнение Европы его не волнует», - сказал Руслан Бальбек.

По мнению депутата, подобная уверенность украинского лидера означает, что урны с «правильно заполненными» бюллетенями уже подготовлены. Осталось только установить их на избирательных участках, либо подменить в ходе подсчета голосов. Мнение украинских граждан Порошенко также не принимает в расчет, считает Бальбек.

«Украинскую избирательную кампанию 2019 года можно заранее охарактеризовать как наглядное пособие по обману и подтасовке результатов. Но украинский президент с гордостью заявляет об этом на международном форуме», - приводит слова депутата RT.