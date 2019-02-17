Новый боевой корабль ВМС США официально ввели в эксплуатацию

В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялась торжественная церемония официального введения в эксплуатацию восьмого по счету боевого корабля прибрежной зоны класса Independence.

Корабль получил название Tulsa в честь города в штате Оклахома. В честь этого события на торжественной церемонии присутствовали сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд и экс-мэр Талсы Кэти Тейлор. Трансляция мероприятия велась в официальном твиттере ВМС США.

Tulsa стал восьмым боевым кораблем класса Independence, поступившим на вооружение ВМС США. Его строительство было завершено в 2017 году. Всего у американских ВМС насчитывается 15 боевых кораблей прибрежной зоны, способных вести действия на прибрежном мелководье.

Водоизмещение Tulsa – около 3,2 тысячи тонн. Максимальная скорость – до 74 км/ч. Численность экипажа – до 70 человек. Основная функция корабля – противокорабельная, противолодочная и противоминная оборона, сообщает ТАСС.