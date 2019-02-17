Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко, назвавшего существующее положение дел на Украине «историей успеха». Порошенко уверен, что нынешнее положение дел на Украине – это история успеха

«Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко, назвав сегодняшнюю Украину историей успеха, говорит о какой-то другой стране. Большинство его сограждан воспримут эти слова как издевательство», - отметил Франц Клинцевич.

Непонятно, на одобрение какой аудитории рассчитывал украинский лидер, утверждая о невозможности прекращения военных действий в Донбассе, самим украинцам и европейским партнерам Украины подобная риторика вряд ли пришлась по душе, подчеркнул сенатор. «Продолжение военных действий в Донбассе, их интенсификация – прямой путь к распаду Украины», - приводит слова Клинцевича РИА Новости.