В Совфеде оценили заявление Порошенко об украинском "успехе"
17 февраля 2019, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко, назвавшего существующее положение дел на Украине «историей успеха».
«Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко, назвав сегодняшнюю Украину историей успеха, говорит о какой-то другой стране. Большинство его сограждан воспримут эти слова как издевательство», - отметил Франц Клинцевич.
Непонятно, на одобрение какой аудитории рассчитывал украинский лидер, утверждая о невозможности прекращения военных действий в Донбассе, самим украинцам и европейским партнерам Украины подобная риторика вряд ли пришлась по душе, подчеркнул сенатор. «Продолжение военных действий в Донбассе, их интенсификация – прямой путь к распаду Украины», - приводит слова Клинцевича РИА Новости.