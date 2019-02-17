На карнавале в Венеции документы проверяли даже у масок

- Ты едешь на карнавал в Венецию? На открытие? Ты с ума сошла?! - заявила с утра моя знакомая Сильвия, - Я в прошлом году даже в поезд сесть не смогла, вернулась домой!

- Ты застрянешь в первой же улочке, ничего не увидишь, да еще и обворуют! - вторили подруги, которые прошли этот горький карнавальный опыт.

- Во время карнавала в Венецию приезжают три миллиона туристов, и город трещит по швам!

Сообщения о приближающемся карнавале в Венеции походили на военную сводку. Этот праздник жизни – для всех, но почему-то не для меня. Но я нашла свою старую зеленую маску и отправилась на вокзал.

На станции объявили об опоздании поезда. Ну вот началось! Видимо, электричка так плотно набита людьми, что еле двигается. Тем не менее, пришла она вовремя, и я не только смогла войти внутрь, но и раздобыла свободное место.

Людей в Венеции было много, также, как и всегда, но ни в одной улочке я не застряла. Первыми мне попались фараон и фараонша – как будто только из пирамиды вышли. Но я спешила в штаб карнавала – за аккредитацией.

Пока я общалась с масками на площади Сан Марко, движение вапоретто (водных трамвайчиков) в сторону канала Каннареджо (от слова канна - тростник) ограничили. Именно здесь каждый год с незапамятных времен стартует праздник. Впервые он был упомянут в 1094 году, хотя до 13 века масок не носили. Несколько раз карнавал запрещали, но это ни к чему не привело.

Я пришла на набережную Каннареджо за полтора часа до официального открытия. Вдоль канала собрались сотни людей, у берегов были пришвартованы водные платформы с конструкциями, напоминающими серп луны. Я успела занять место на мостике рядом с группой итальянского ТВ, откуда было видно все водные кареты с фигурами.









Вскоре подходы к зоне парада были закрыты. Перед гостями выступили несколько чиновников, в том числе советник мэра Венеции по туризму Паола Мар.

Заиграла музыка и стены домов украсили светящиеся лунные дольки. В этом году карнавал проходит под девизом “Вся вина Луны”.

Художественного руководителя карнавала Марко Маккапани вдохновила фраза из “Отелло” Шекспира: “Когда Луна не в меру близко подошла к Земле и сводит всех с ума”.

Я прекрасно понимаю Марко, немудрено сойти с ума, когда уровень высокой воды в Венеции прошлой осенью поднялся аж до 160 сантиметров. Столько денег вложено в МОЗЕ (модуль, призванный защитить город от наводнений), но он не работает, говорят, ошибки в расчетах. Всему виной, видимо, луна.

А ещё причиной стал 50-летний юбилей, когда нога американца ступила на поверхность Спутника Земли. Этот факт доказывает, насколько сильно влияние США на Италию. Не только на политику и экономику, но и – культуру.

Но 16 февраля в Венеции случилось нечто необычное – более десятка лун и полумесяцев взошли над каналом Каннареджо. Особенно захватывающими моментами были: полёт огромной луны с женским лицом, парящий в небе парусник “летучий голландец” и девушка-акробатка в огромном шаре (в три человеческих роста), скользящем по глади воды.









Одна из команд из Сант Арканджело ди Романья с названием “Мутония” изготовила свою конструкцию дя водного шествия из … мусора, то есть, из вторсырья.

- Для Венеции и современного мира проблема переработки отходов очень актуальна, и мы своими перфомансами и трюками привлекаем внимание к этой проблеме, - говорит руководитель проекта Сильвия Проэтти.

По глади канала проплыли также роботы, морской конек, огромный карп, арлекин, жонглирующий факелами. Зрители апплодировали.

Предприимчивый житель района Каннареджо Давиде во время шестия устроил застолье прямо в своей лодке, которую он назвал топо (мышь). Давиде накрыл длинный стол различными венецианскими закусками, поставил бутылки просекко и пригласил гостей отметить открытие карнавала. Никто из властей ему слова не сказал поперек. А что ему скажешь, если он надел костюм человека-паука. Полиция не захочет иметь дело с суперменом.









Я поболтала с одними из гостей Давиде - Пьер Антонио и Ваня (в Италии это женское имя). Пьер родился в Венеции и с самого рождения за 50 лет не пропустил не одного карнавала.

- Я меняю костюмы каждый год. В этот раз я – капитан “Летучего голландца”, - говорит Пьер, поднося курительную трубку к губам.

В обычной жизни “капитан” работает в городском управлении транспорта. По его мнению, водное шоу в прошлом году было более эффектным и захватывающим.

Водный парад проходит в два этапа, их называют “репликами” - в 19.00 и затем – в 21.00, чтобы шествие смогли посмотреть и другие гости Венеции.









Я рванула в сторону вокзала, но набережную, ведущую в нужном направлении, перекрыли металлическими барьерами.

- Извините, но я спешу на поезд! - заявила я и проскочила, минуя ограждение. За мной тут же ринулась толпа. А навстречу подалась другая. Полицейские пытались отловить беглецов и вернуть на место, но это не удалось. Я даже в какой-то момент испугалась, что меня заберут в водную полицию. Наземной в Венеции нет.

Прежде чем выйти на улицу, ведущую к вокзалу “Санта Лючия”, я наткнулась на несколько кордонов, где людей проверяли, прежде чем пропустить в зону карнавала.

Карнавал продлится до 5 марта, и впереди ещё много ярких событий.