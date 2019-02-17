Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Украинский телеведущий Юрий Гудименко протестировал одного из кандидатов в президенты страны на знание собственной предвыборной программы, зачитав ему в прямом эфире программу партии Гитлера.

Телеведущий зачитал в прямом эфире несколько пунктов из официальной программы Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) под видом дискуссии о предвыборной программе кандидата в президенты Украины, социалиста Сергея Каплина. Кандидат, не заподозрив подвоха, в течение двадцати минут подробно комментировал каждый пункт, защищал «свои» тезисы и объяснял, какие законы будет принимать в соответствии со «своей» предвыборной программой.

Затем Юрий Гудименко сообщил Сергею Каплину, что он только что в течение двадцати минут защищал программу, написанную Гитлером сотоварищи. Кандидат в президенты пояснил, что прокомментированные им положения очень сходны с тезисами его собственной программы.

«Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а хотя бы читал в лучшем случае каждый третий», - прокомментировал итоги эфира тележурналист.