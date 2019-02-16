Россия будет избавлена от гнёта санкций в мае

Всё зависит от майских выборов в Европарламент. Руководители ЕС ввели эти санкции. Пять лет истекают, они не были самыми продуктивными. Теперь к власти должны прийти партии и движения, осознающие, что пора покончить с этим недоразумением. Санкции вредят не столько России, сколько проиышленности и производству всей Европы.



Молодой итальянский политик Вито Коменчини, депутат итальянского парламента, советник мэра города Вероны, секретарь правящей сегодня в Италии партии “Лига севера”, говорит, что приложит все усилия для снятия с России экономических санкций. Он думает, что Италия будет первой страной, которая возобновит сотрудничество с Россией в полном объёме. Также итальянский политик говорит о скором признании суверенитета ЛНР и ДНР.



Кстати, у Вито Коменчини русская жена, из Санкт-Петербурга, как бы его за политические иницативы не объявили тайным агентом Кремля.



Подробности читайте на сайте "Аргументов недели".



